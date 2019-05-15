محمد ممدوح يعتذر لجمهوره.. ويتمنّى العمل مع هذين النجمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان المصري محمد ممدوح على الانتقادات التي توجه له بسبب مخارج ألفاظه غير الواضحة ونفسه القصير، من خلال تقديم الاعتذار لجمهوره قائلا "أنا آسف".

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية أنه راض تماما عن ما قدمه في مسيرته الفنية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل مع الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي لما لديهما من طاقة تستفز أي فنان يقف أمامهما.

وعن رأيه في اعتبار الفنان المصري محمد رمضان نفسه أنه هو النجم رقم واحد في مصر،. قال "مفيش نمبر وان".

وأشار إلى أنه يحرص دائما على أن تكون حياته الشخصية محاطة بسرية تامة، مؤكدا عدم رغبته في التحدث عن أي شيء خارج إطار أعماله الفنية فقط.

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واعترف بغلطه عندما قال إن صوت الفنانة أم كلثوم يسبب له صداع، مشيرا إلى أن التعبير خانه في هذا الموضوع، مضيفا أنه من حق الجمهور أن يغضب من هذا التصريح.

وقال إن الدور الذي لعبه في مسلسل "طريقي" هو انطلاقته الحقيقيه نحو الشهرة، ويأتي بعده دوره في مسلسل "جراند أوتيل".

وكانت النّجمة اللّبنانيّة، هيفاء وهبي، قد وقفت في وجه التّيار الجارف من الانتقادات، التي وُجّهت إلى الفنّان المصريّ، محمد ممدوح، الشّهير بـ"تايسون"، جرّاء مشكلة تتعلّق بمخارج ألفاظه في أعماله الأخيرة، وأحدثها مسلسل "قابيل".

وقالت النّجمة اللّبنانيّة عبر تويتر: "الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)".