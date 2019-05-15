أمل الأنصاري تقع بفخ تصريحاتها وتُواجه غضبًا سُعوديًا.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، جدلاً واسعًا، عقب ظهورها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، في برنامج "خليك صالح"، وصرّحت برفضها الزواج من أي شحص يمتهن مهنة سائق تاكسي، حتى وإن كان موطنه السعودية، وذلك نظرًا للفروق الاجتماعية التي ستكون بينهما؛ ما أثار حفيظة العديد من الجمهور السعودي.

وقالت الأنصاري، خلال فيديو تم تداوله على إنستغرام، تضمن مقتطفًا من حلقتها مع برنامج "خليك صالح": "لن أتزوج من صاحب تاكسي.. حتى لو كان سعودي برضه لأ.. لأن الزوجين لازم يكونوا متكافئين".

وتابعت: "يعني إني أكون أنا مشهورة وزوجي صاحب تاكسي هيكون غير متكافئ، لأنه هيضايق مني كشخصة، لأنه هينظر أنا وين وهو وين، لذا أرى أنه لازم يكون الزوجان من طبقة واحدة".

وأردفت: "الراجل لما يكون غني وياخد بنت فقيرة بيكون عادي، لكن لما تكون الست هي اللي غنية وتتزوج من رجل فقير أحس إنه ما ينفع".

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وكشفت عن تفاصيل في حياتها الشخصية قائلة: "عمري 33 عامًا وسأتم الـ 34 عامًا في الـ 28 من سبتمبر المقبل، ومنفصلة منذ 10 سنوات من زوج سعودي، واحترم الشعب السعودي، والحب مو عيب".

وأبدى عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، بسبب أسلوب كلامها وتصريحاتها.