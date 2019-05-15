كيت ميدلتون على غير عادتها.. تكسر البروتوكول الملكي بهذه الإطلالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حطمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، البروتوكول الملكي على غير عادتها، وذلك بعد ارتداء فستان كاشف لساقيها.

وخالفت ميدلتون تحذيرات الملكة إليزابيث بارتداء ثوب جريء أثناء زيارة حديقة بلتشلي في ميلتون كاينس أمس، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وارتدت ميدلتون فستانًا بقيمة 1750 جنيهًا استرلينيًا من تصميم "اليساندرا ريتش"، وأظهر الفستان إحدى ساقي "كيت" في أشعة الشمس الساطعة.

وسبق أن حذرت الملكة دوقة كامبريدج من طول تنوراتها ومن ارتداء ملابس كاشفة.

ومن جانبها، قالت الصحفية الشهيرة آشلي بيرسون: إن كيت ميدلتون لديها مجموعة من القواعد والقيود، باعتبار أنها ستكون ملكة في المستقبل، وتُعفى ميغان من هذه التقاليد.

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وأضافت أنه يجب على كيت ميدلتون ارتداء تنانيرها بطول معين، ويزعم أن الملكة تقوم بانتظام بتقديم ملاحظات لكيت بشأن الملابس.

وتحرص ملكة بريطانيا بانتظام على نُصح الدوقة بتجنب وجود عجز في خزانة الملابس الخاصة بها في الأيام العاصفة.

يزعم أن الملكة أثّرت على كيت لتقليص شعرها الطويل لتبدو أكثر "منطقية"، وبحسب ما ورد نصحت كيت بقص عدة بوصات من شعرها.