شكرا لقرائتكم دينا: لن أعتزل الرقص نهائيا.. وهذا سبب تجميل أنفي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن عدد من الأمور المتعلقة بها على الصعيدين الشخصي والفني خلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية".

أكدت دينا أنها تصنف نفسها كراقصة ممثلة، مشيرة إلى كون دراستها للفلسفة ساعدتها على معرفة كيفية التعامل مع بقية الأشخاص.

وشددت دينا على كونها لم تفكر أبدا في اعتزال الرقص، وبعد انتهائها من تقديم العروض المباشرة ستكتفي بالتدريب، وبالتالي لن يمنعها شيء من ممارسة الأمر.

أما الاتهامات التي توجه إليها بسبب ارتدائها لملابس رقص مثيرة، ردت عليها بكونها ليست هي من يصنع تلك الملابس المتواجدة منذ وقت طويل، ونفت دينا أن يكون ابنها طلب منها الاعتزال خاصة أنه شاب مثقف يبلغ من العمر 19 عاما.

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وأوضحت دينا أن هناك فنانة واحدة ترفض العمل معها نهائيا ولكنها لم تذكر اسم تلك الفنانة، لأنها حينما ترفض شخصا تنساه بشكل تام.

وفيما يتعلق بعملية التجميل التي أجرتها في الأنف، أكدت دينا أنها لم تجر العملية بسبب التعليقات السلبية، حيث كانت تحب مظهرها، ولكن ما حدث هو تعرضها لكسر في الغضروف فاضطرت إلى إجراء الجراحة.

وأكدت الراقصة المصرية على كونها تتمتع بصداقة قوية مع هيفاء وهبي ولم تحدث أية خلافات بينهما خلال تعاونهما معا، كما كشفت عن انتهاء القضايا بينها وبين الإعلامي تامر أمين بالصلح.

واعتبرت دينا أن تحية كاريوكا هي الراقصة صاحبة أفضل مشوار في التمثيل على مر السنوات الماضية.