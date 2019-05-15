"الموتى لا يموتون" يفتتح مهرجان "كان" السينمائي الدولي

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""الخليج 365"" من بيروت: تشارك نجمة البوب سيلينا غوميز والممثلة تيلدا سوينتون بفيلم ”الموتى لا يموتون“ (The Dead don't die) للمخرج الأميركي جيم جارموش الذي افتتح الدورة 72 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسينافس على جائزة السعفة الذهبية مع أحدث أعمال كوينتين تارانتينو وبيدرو ألمودوبار ومجموعة من الأفلام لمخرجين جدد.

وهو فيلم رعب كوميدي ناقد للمجتمع الأميركي، يجمع في بطولته الممثلين بيل موراي وآدم درايفر وكلوي سيفاني بأدوار أفراد الشرطة الذي يواجهون جيشا متناميا من الموتى الأحياء. حيث تدور أحداثه في بلدة صغيرة هي Centerville يتحول سكانها إلى Zombi. وينتقد في مضمونه السياسة الأميركية الحالية ومن يؤيدونها من الذين ينكرون واقع تغيّر المناخ. كما يُسلِّط الضوء على آفة تحوّل العالم إلى الإدمان على الهواتف الذكية وسيطرة النزعة المادية.

يشار إلى أن أفلام هذه الدور تحمل الطابع السياسي الروماتسي بحسب تصريحات القيميين عليها، علماً أن المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إناريتو سيكون أول مخرج من أميركا اللاتينية يترأس لجنة تحكيم مهرجان.

يشار إلى أن يلعب "غوميز" تلعب دور الزائرة إلى البلدة الصغيرة وتقع ضحية كمين من الزومبيين الذين يشتهون الراحة التي تعيشها المخلوقات في الحياة. علماً أنها قالت في مؤتمر صحفي "أعتقد أن عالمنا يمر بكل وضوح بما أشار إليه جيم (جارموش) في الفيلم. وهو أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مروعة للغاية بالنسبة لجيلي."