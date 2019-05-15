سمية الخشاب تكشف أنّها اشترطت على أحمد سعد تطليق ريم البارودي

كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها اشترطت على أحمد سعد طلاقه من ريم البارودي، وإظهار قسيمة الطلاق قبل الزواج منها.

وأضافت الخشاب، خلال حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، والتي من المقرر إذاعتها بالموسم الحالي رمضان ٢٠١٩، على جزءين، يومي الأربعاء والخميس "قبل حلقة ريم البارودي بالموسم الثاني لشيخ الحارة العام الماضي، فوجئت بأحمد يطلعني بأنه على علاقة بها"، مشيرة إلى أن الشقة ملكها وهي التي دفعت ثمنها بالكامل، وأضات : في البداية دفعت ثلاثة أقساط، وأحمد سعد دفع قسطين، بعد ذلك قمت بتحرير شيك بمجموع القسطين وأعطيته له، ومن غير المقبول أن أترك له شقة دفعت ثمنها بالكامل.

وأشارت إلى أنها عانت مع المطرب أحمد سعد كثيرًا خلال فترة زواجهما، وأنها سبق وأن طلبت منه الطلاق، قبل ستة أشهر من طلاقهما، ولكنه رفض، وظل يماطلها.

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ويواصل برنامج "شيخ الحارة" الكشف عن المزيد من أسرار نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع، مع انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث، عقب النجاح الكبير الذي حققه الموسمان الأول والثاني.

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