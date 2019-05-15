شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور ومصطفى خاطر جعلا الجمهور يبكى بحلقة الأمس فى "طلقة حظ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الثنائى مصطفى خاطر ومحمد أنور الأنظار خلال الحلقة الماضية من مسلسل "طلقة حظ"، حيث ظهرا فى أحد المشاهد بوجه مغاير تماماً لما عودا جمهورهما ومحبيهما على رؤيتهما فيه، وذلك بعدما راهن الجميع على أن المسلسل سيكون كوميدي فقط إلا أنهما فاجأ الجميع عبر مشهد درامي بحت بعيداً عن الكوميديا تماماً ليخرجا ما يمتلكانه من مواهب أخرى بهذا المشهد.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.



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