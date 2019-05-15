شكرا لقرائتكم خبر عن لو محمد رمضان فى السجن..شوف رد فعل محمد أنور فى "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان محمد أنور جمهور محمد رمضان خلال الحلقة الماضية من مسلسل "طلقة حظ" أثناء حبسه فى السجن خلال الحلقة وهو يذهب إلى الغداء ليكتشف أنه وراء محمد رمضان نفسه حيث كان يقف وراء شخص يشبهه إلى حد كبير اعتقد أنه هو، ما جعله يمازحه بقوله "انت اللى سلمت نفسك ليهم..فضلت تقول أنا مافيا أنا مافيا".

محمد أنور يشارك فى موسم دراما رمضان بمسلسلين هما "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، .. بينما الثاني هو "البرنسيسة بيسة" برفقة مي عز الدين فى مسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد والعملين من إنتاج شركة سينرجى.