شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 9 .. محمد عز يتراجع عن الجماعة الإرهابية وسلمى تفر من الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على قناة "الحياة" جرعة جديدة من الإثارة والتشويق، حيث نفذت الجماعة الإرهابية عملية انتحارية راح ضحيتها المستشار "عمران جابر الأسيوطى" و3 أطفال وسيدة، وأصيبت دينا - هند عبد الحليم شقيقة "سلمى" - ياسمين عبد العزيز بجراح شديدة، كما انقلبت الجماعة الإرهابية على "ياسر" - محمد عز، لشعورهم أنه ارتد عن طاعتهم ، خاصة أنه دخل فى قصة حب مع دنيا، لاسيما أن يوسف عثمان أبلغ أمير الجماعة بالحالة الجديدة لياسر، ما دفعهم للتفكير فى تصفيته، خاصة أنهم أعتبروه "ضعيف الإيمان".

كما شهدت الحلقة، عثور "أدهم" - أحمد العوضى على شفرات فى راوية " أوسكار وايلد" قد سجلها "حازم" - فتحى عبد الوهاب، لها علاقة بالحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا، مما دل أن الرواية تتضمن عدة حوادث أخرى، لما تحتويه من ألغاز، وأثناء محادثة سلمى وسليم ، شاهدت سلمى دينا شقيقتها فى التلفاز وهى مصابة أثناء جراء الحادث الأليم، وقررت أن تذهب لها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وساعدها سليم للدخول إلى المستشفى عن طريق ملابس الممرضات، وأثناء زيارة شقيقتها، دخل الشك فى أحد رجال الأمن، وطاردها، ولكنها تمكنت من الهرب .

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واستنتج أدهم وسلمى أن "الهاردات" تحتوى على أشياء غريبة، كما أنكرت "نهى" - هاجر الشرنوبى، معرفتها بقتل سليم عندما كلفتها شقيقة سليم "ثراء جبيل"، وظلت تراوغ كأنها لا تعلم شيئاً، كما عثرت سلمى عن "إيصال" لهدية تركها لها حازم حيث كان يعد مفاجأة لها قبل وفاته، وعندما ذهبت سلمى وأدهم لأخذ الهدية، وجدوا أن حازم قد أشترى "سلسال" لزوجته ومكتوب عليه تاريخ 4/ 4/ 2006، وهو تاريخ أول تعارف بين سلمى وحازم، وشك الثنائى أن هذا التاريخ سيكون خط جديد فى الأحداث.

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.