شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى العاشر من رمضان.. أشهر أفلام جسدت بطولات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحل اليوم 10 رمضان الموافق 15 مايو الذكرى الـ 47 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى هزم فيها جنودنا البواسل العدو الإسرائيلى، وذلك وفقا لقيامها بالتاريخ الهجرى في يوم العاشر من رمضان سنة 1393 هجريا و 6 أكتوبر 1973 ميلاديأ، حيث كان جنود وضباط القوات المسلحة المصرية يحاربون أثناء صيامهم بشهر رمضان المبارك حتى حققوا الانتصار في الحرب ، لذلك إحياء لهذه المناسبة السعيدة سنرصد لكم أهم أفلام السينما المصرية التي جسدت ذكرى العاشر من رمضان فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة على النحو التالى :

1 - فيلم بدور 1974

بطولة كل من " محمود ياسين ، نجلاء فتحى ، هدى سلطان ، محمد رضا ، هالة فاخر ، مجدى وهبة " ، تأليف وإخراج نادر جلال ، يدور الفيلم حول "صابر" عامل المجارى الذى يعمل فى هيئة الصرف الصحى و يقع فى حب " بدور " فتاة حرامية تسرق الأشخاص إلى أن تتخلى عن السرقة عندما تمكث فى منزله، وتتوالى أحداث الفيلم عندما يستدعى الجيش المصرى " صابر" يوم العاشر من رمضان للقتال على الجبهة فى حرب أكتوبر كفرد من أفراد القوات المسلحة المصرية إلى أن تتحقق انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ولكن يفقد " صابر" فى الحرب وينتهى الفيلم بعودته الى الحارة ليتمم مراسم الزفاف على " بدور" .

2 - فيلم حتى آخر العمر1975

بطولة كل من " نجوى إبراهيم ، محمود عبد العزيز ، عمر خورشيد ، عماد حمدى " ، تأليف نينا الرحبانى ، قصة وسيناريو وحوار يوسف السباعى ، اخراج اشرف فهمى ، تدور قصة الفيلم حول فتاة بسيطة تعجب ثم يذهب إلى الجبهة للمشاركة في الحرب، وبعد العمليات يعود إلى المنزل مصابا بالشلل نتيجة اصابته بحرب اكتوبر، ويطلب منها زوجها الرحيل إلا أنها تتمسك به ، ويبقى املا في النهاية لتعافيه ثم تبقى الزوجة مع زوجها حتى آخر العمر .

Advertisements

3 - فيلم أبناء الصمت 1974 :

بطولة كل من " محمود مرسى ، ميرفت أمين ، نور الشريف ، مديحة كامل ، احمد زكى " ، تأليف مجيد طوبيا ، اخراج محمد راضى ، يدور هذا الفيلم حول قصة كفاح ضباط وجنود الجيش المصرى منذ فترة النكسة عام 1967 وحرب الاستنزاف حتى قيام حرب أكتوبر في العاشر من رمضان في عام 1973 وينتهى الفيلم باستشهاد جميع الجنود والضباط المقاتلين في الحرب .

4 – فيلم الرصاصة لا تزال في جيبى 1974 :

بطولة كل من الفنانين " محمود ياسين ، نجوى إبراهيم ، عبد المنعم إبراهيم " ، تأليف احسان عبد القدوس ، اخراج حسام الدين مصطفى ، تدور قصة الفيلم حول " فاطمة " التي يحبها " محمد " ولكن عباس سيقوم بالاعتداء جنسيا عليها ، ثم يستدعى محمد من قبل الجيش المصرى يوم العاشر من رمضان سنة 1393 هجريا للمشاركة في حرب أكتوبر المجيدة ويقرر محمد ان يحتفظ برصاصة حتى يحقق الانتصار في الحرب ويعود لينتقم من عباس ويثار لفاطمة ليتزوجها في النهاية ، من الجدير بالذكر انه اثناء فترة عرض ذلك الفيلم شبه البعض فاطمة بمصر ، وعندما اعتدى عليها من قبل عباس يفسر ذلك نكسة مصر واحتلالها من العدو الاسرائيلى ، ومحمد الذى يحتفظ بالرصاصة حتى يثأر هو الجندى المصرى الباسل الذى حقق الانتصار في المعركة .

5 – فيلم الوفاء العظيم 1974 :

بطولة كل من الفنانين " محمود ياسين ، نجلاء فتحى ، كمال الشناوى ، سمير صبرى " ، تأليف فيصل ندا ، اخراج حلمى رفلة ، يدور الفيلم حول " صفوت " الذى تربطه قصة حب قوية ب " ولاء " الفنانة نجلاء فتحى ، إلى ان تقوم حرب اكتوبر عام 1973 في يوم العاشر من رمضان ويستدعى " صفوت " من قبل الجيش المصرى كضابطا لجيش من الجنود المصرية وتنتظر عودته " ولاء " ، ثم ينتصر الجيش المصرى فى الحرب وينتهى الفيلم بزواج " صفوت " من " ولاء " .