شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صاحبة الإطلالة الصادمة فى افتتاح مهرجان كان الدولى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية تيلدا سوينتون أن تثير الجدل بإطلالاتها المختلفة و خاصة بالحفلات الكبرى والمهرجانات، تحولت أمس تيلدا سوينتون لمحط إثارة الجدل، وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم " The Dead Don’t Die " بافتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72 الذي تستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري".

فقد ظهرت تيلد بإطلالة اعتبرها الكثير صادمة بدءا من اخيارها لفستان لم يكن مناسب لها تماما، وذلك بالرغم من أنه يحمل إمضاء واحد من أهم و أشهر دور الازياء العالمية ، و هو " Haider Ackermann " من مجموعة خريف 2019 إلا أن الكثير من عشاق تيلدا و المعنيين بالأزياء والموضة اعتبروا اختيار غير موفق تماما .



تيلدا سوينتون

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تيلدا سوينتون



تيلدا سوينتون