شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتلقى هدية "ألبوم صور" من أحد معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح تلو الأخر يحققه النجم محمد رمضان، سواء على مستوى الدراما أو الغناء، حيث يعيش رمضان حاليا حالة من النجاح الكبير سواء فى كليباته التى بدأ يطرحها بداية من العام الجارى أبرزهم "مافيا"، أو بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل "زلزال".

رمضان نشر عبر خاصية "ستورى" انستجرام فيديو لأحد المعجبين، وهو يهديه هدية بسيطة تحمل صوره من أعماله الفنية المختلفة، وكتب عليها "الأسطورة" حيث تلقاها رمضان فرحا وسعيدا، ليحتضن رمضان المعجب، والذى كان يرتدى "تى شيرت" طُبع عليه صورة محمد رمضان.



رمضان يتلقى الهدية

محمد رمضان دائما ما يحرص على التفاعل مع جمهوره والاسجابة لمن يريد التقاط الصور التذكارية معه، بخلاف أنه يقوم بنشر الفيديوهات والمقاطع التى يقوم فيها جمهوره بتقليده وتقديم الأغانى التى غناها رمضان.

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ويعرض حاليا للنجم محمد رمضان مسلسل "زلزال"، الذى حقق نجاحا كبيرا،وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .