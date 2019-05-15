مصطفى خاطر ينجو من حبل المشنقة فى أحدث الحلقة التاسعة من طلقة حظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن انتهت أحداث الحلقة الثامنة، بالحكم على محمد أنور "عباس" صديق "عبد الصبور" بالسجن 5 سنوات، بينما تم تحويل أوراق "عبد الصبور" إلى فضيلة المفتى، شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل " طلقة حظ" تقديم إيمى سالم "نيرمين" دليل براءة "عبد الصبور" وهو وثيقة زواجه بالقتيلة، وأنه قام بقتلها بعد أن اكتشف خيانتها.
اعترف "عبدالصبور" أمام النيابة بقتل الضحية التي جسدت دورها جيهان خليل، أمام النيابة، حيث مثل الجريمة أمام النيابة بمنزل الضحية، مدعيا ضبطه لها مع رجل ليقوم بقتلهما سويا بالرغم من عدم زواجه منها في الحقيقة، ليضطر إلى الاعتراف بزواجه منها كي ينجو من الإعدام.
وتحكم المحكمة بعد قبول الاستنئاف علي عبد الصبور بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وعلى عباس بعام مع إيقاف التنفيذ وأثناء ترحيلهما يتم الهجوم عليهما من قبل مسلحين، ويقومون بخطفهما.
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC
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