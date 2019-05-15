شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اصابة اثناء تصويره لـ Bond 25.. دانيال كريج يسافر أمريكا لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعرضه لإصابة التواء فى قدميه اثناء تصوير فيلمه الجديد بعنوان Bond 25، تم نقل الممثل العالمى دانيال كريج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج وإتمام أشعة X-Ray.

وبحسب صحيفة مترو الأنجليزية، فأن الأشعة التى ستجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية هى من ستحدد المدة الزمنية التى سيتوقف فيها التصوير حتى اتمام شفاءه.

وأوضحت الصحيفة الأنجليزية أن التصوير متوقف منذ أسبوعين بعد سقوط كريج على كاحله أثناء مشهد مطاردة سريع مشياً على الأقدام، حيث انزلق وسقط بشكل غريب.

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ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية في طلب المساعدة، لـ تتبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شريرغامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.



دانيال كريج

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دي أرماس، رامي مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومي هاريس، ديفيد دينسيك.

يذكر أن الممثل دانيال كريج، لعب دور البطولة فى آخر 7 أجزاء من الفيلم الذى يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم ومن المقرر عرض الفيلم فى 8 أبريل 2020.

وفى تصريح سابق للممثل الشهير صاحب شخصية جيمس بوند، أكد على ضرورة ترشيح السيدات والنساء للعب دور "جيمس بوند" فى المستقبل بدلاً من الرجال لاكتفاء المشاهدين من تلك الاحداث المماثلة للاجزاء.