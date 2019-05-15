شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الـ72.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الأربعاء عدد كبير من النجوم و صناع السينما على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 ، التي انطلقت امس الثلاثاء، وتستمر حتي 25 مايو الجاري.

تأتي في المقدمة النجمة كارلا براوني ساركوزي زوجه الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي النجمة آل فانينج ، و المخرجة اللبنانية نادين لبكى ، وداميان بونار و بربرا كولين و توماس أكوينو و المخرج Ladj LY .

كما تحضر المخرجة سابين أزيما والمخرج لوكاس دونت ، كذلك الممثل ستيف تينتشيو و المنتج جوليانو دورنولس و راؤل بوفا و ليا دروكر و غيرهم .