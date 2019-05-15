بالصور.. ريهام أيمن تحتفل بعيد زواجها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد زواجها الرابع، من الفنان شريف رمزي.

وعلقت: "4 سنوات من النعيم، 15.5.2015، ذكرى زواجنا، زوجي وصديقي الحبيب، سأحبك للأبد".

يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا".

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