نجوم فيلم افتتاح "كان السينمائي" يخضعون لجسلة تصوير قبل المؤتمر الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

خضع نجوم فيلم "The Dead Don’t Die"، الذي افتتح مساء أمس فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، صباح اليوم الأربعاء لجلسة تصوير خاصة قبل انطلاق المؤتمر الصحفي للفيلم.

وكان من بين النجوم مخرج الفيلم الشهير جيم جارموش، كذلك النجمة تيلدا سوينتون، والنجمة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، إلى جانب بيل موراي، آدم درايفر.

يذكر أن الفيلم ينافس بالمسابقة الرسمية للمهرجان خلال هذه الدورة والتي تضم 22 فيلمًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول بلدة تدعى "سنترفيل" والتي تجد نفسها في وسط صراع مع أكلي لحوم البشر واستيقاظهم من القبور، ليقوم الشرطيين رونالد وكليف بالدخول للعديد من المواقف الطريفة والساخرة