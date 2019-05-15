بالصور.. لاميتا فرنجيه بإطلالة صيفية على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لامتا" في الصور بملابس صيفية أنيقة، وهي على متن "يخت" ونالت الصور إعجاب الجمهور. آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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