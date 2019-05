فيديو: مهرجان كان السينمائي 2019 انطلق بغياب نتفليكس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - إنطلقت يوم أمس فعاليات الدورة الثانية والسبعون من مهرجان كان السينمائي الدولي Cannes Festival 2019 والذي يقام في الفترة من السادس عشر، وحتى الثالث والعشرين من أيار/مايو 2019.

وبدأ حفل مهرجان كان السينمائي الدولي Cannes Festival 2019 فعالياته بوصلة غنائية من المطربة الفرنسية أنجلي، تبعها عرض فيلم الرعب "The Dead Don’t Die" من بطولة آدم درايفرز والذي ينافس فيلم Once upon a time in Hollywood للنجم ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio على جائزة السعفة الذهبية مع 21 فيلماً من مختلف الدول .

مهرجان كان السينمائي 2019... هذه أهم قوانينه



وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان عرضاً للشرطة الفرنسية قبل بدء استقبال ضيوف المهرجان.

وكان سبق وأكّد مدير مهرجان كان السينمائي الدولي تيري فريمو على قواعد لا يجب الإستهانة بها على السجادة الحمراء مثل عدم التقاط صور السيلفي وارتداء الكعب العالي وإجبار المصورين على الظهور بالبدلة الرسمية مع ربطة العنق.





وتزامناً مع انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وعلى غرار أحداث اللعبة، قام فيلم The Angry Birds بتصميم عروض احتفالية خاصة بالدورة الـ72 وهو عبارة عن تجسيد لأحداث اللعبة والفيلم.

Advertisements

أفلام عالمية في مهرجان كان السينمائي 2019 وحضور عربي خجول





وكان اللافت في هذا العام الخلاف الذي نشب بين إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي وشبكة نتفليكس التي تعدّ أكبر منتج للأفلام في العالم حالياً والذي تسبب في منع عروض أفلام نتفليكس ضمن المهرجان

وتتألف لجنة التحكيم مهرجان كان من يورغوس لانثيموس و كيلي ريتشاردت و ستايسي مارتن و إيلي فانينغ و أليس رورواتشر .

مهرجان كان السينمائي 2019 : أربع نساء فقط في المنافسة





سيلفستر ستالون ينضم إلى مهرجان كان 2019... وهذه تفاصيل المسابقة