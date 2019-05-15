بالفيديو: تعليق غادة عبدالرازق على تقديم قبلات ساخنة بأعمالها

حلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، ضيفة ببرنامج ” مجموعة إنسان ” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني. وتطرق الحوار إلى موقف عبدالرازق من تقديم مشاهد بأعمالها الفنية تحتوي على قبلات ساخنة.

وفي هذا السياق، قالت غادة عبدالرازق: ” أرفض أن اقدم مشهداً بقبلات ساخنة ” ،مشددة على رفضها بعض الأمور التي تعتبرها مبالغ فيها.

وأضافت: ” أنا لا أحب التقبيل في التمثيل، والمخرجيين يحترمون ذلك ” .

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