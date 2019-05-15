حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، اليوم الأربعاء، ضيفه على برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني.
وقالت ” عبد الرازق ” في حديثها إنها عاشت فترة في جدة والتي استمرت 5 سنوات، لافتة إلى أنها تمتلك عدد من الأصدقاء في المملكة.
وأضافت غادة عبد الرازق أنها تأتي للمملكة بين حين وأخر، قائلة : ” أنا عملت عمرة 48 مرة، وحجيت مرتين لحد دلوقتي ” .
وعلى جانب أخر قالت إنها تزوجت حتى الآن 11 مرة ولا ترى أزمة في ذلك، لافتة إلى أنه ليس لديها مشاكل في الزواج برجل يصغرها سنًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. غادة عبد الرازق: أنا عملت عمرة 48 مرة وعشت 5 سنوات في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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