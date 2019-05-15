بالفيديو.. غادة عبد الرازق: أنا عملت عمرة 48 مرة وعشت 5 سنوات في السعودية

حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، اليوم الأربعاء، ضيفه على برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني.

وقالت ” عبد الرازق ” في حديثها إنها عاشت فترة في جدة والتي استمرت 5 سنوات، لافتة إلى أنها تمتلك عدد من الأصدقاء في المملكة.

وأضافت غادة عبد الرازق أنها تأتي للمملكة بين حين وأخر، قائلة : ” أنا عملت عمرة 48 مرة، وحجيت مرتين لحد دلوقتي ” .

وعلى جانب أخر قالت إنها تزوجت حتى الآن 11 مرة ولا ترى أزمة في ذلك، لافتة إلى أنه ليس لديها مشاكل في الزواج برجل يصغرها سنًا.