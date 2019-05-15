شاهد: حقيقة خلاف أحلام مع هاني شاكر بسبب قضية شيرين

نفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال لقاء صحفي لها ضمن برنامج عرب وود عن وجود أي خلافات مع نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، وفقا لما انتشر في الآونة الأخيرة بأن يأخذ قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعين الاعتبار، وأن يعتبرها ابنة له، وقالت الشامسي، خلال إحدى تصريحاتها الصحيفة، أنها مقتنعة أن شيرين لم تكن تقصد الإساءة لمصر، وعلقت قائلة: “إحنا بنحب مصر من حب الفنانين فيها، خاصة شيرين التي غنت ما شربتش من نيلها”، وحول ما تردّد عن رفض هاني شاكر وساطتها لحل الأزمة، أكدت الشامسي أن شاكر لم يرفض طلبها.

كما عبّرت الفنانة الإماراتية عن إعجابها بغناء شيرين باللهجة اللبنانية من خلال شارة “يا بتفكر يا بتحس”، وأبدت إعجابها بطريقة تصوير الفيديو كليب، يشار إلى أن النجمة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات اللواتي ساندن النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة.