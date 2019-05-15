الليلة.. سمية الخشاب ترد على أحمد سعد في "شيخ الحارة"

تحل الفنانة سمية الخشاب، الليلة، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في السابع إلا ربع ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".
وترد "الخشاب" خلال الحلقة على ما ذكره طليقها الفنان أحمد سعد، حيث ستذاع الحلقة على يومين.
وردت "الخشاب" خلال برمو الحلقة عن قول "أحمد سعد": "الست اللي تتكلم عن جوزهابعد الطلاق ست مش تمام" مستنكرة: "يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام؟".
وقالت سمية الخشاب عن ظهورها في الحلقة ورد فعل طليقها "عندي حاجات كتير وخايف منها طبعا"، وردت الخشاب على ما قاله أحمد سعد بأن سبب
وأشارت الخشاب أنها سترد على اتهامات أحمد سعد وأكاذيبه ووصفته بـ"الإنسان الكذاب". وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن سمية الخشاب اتهمت طليقها أحمد سعد بالشروع في قتلها، وسألت سمية الخشاب عن مدى قبولها الرجوع لأحمد سعد لو طلب منها ذلك.
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