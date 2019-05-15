شاهد.. علاقة صداقة بين حماقي وإليسا من نوع خاص

نشر الفنان محمد حماقي، صورة تجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق حماقي بكلمات عاطفية قائلاً:"ستظلي دائماً لكي مكانة خاصة في قلبي".

جاءت كلمات حماقي رداً على مدح إليسا له من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام" حيث نشرت صورة وعلقت عليها قائلة"انسان عظيم من

الداخل والخارج".

يذكر ان إليسا وحماقي اجتمعا فنياً من خلال مشاركتهما في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية the voice في موسمه الرابع، ما خلق علاقة صداقة مميزة ظهرت أثناء حلقات البرنامج وظلت بعده.