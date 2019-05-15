شاهد.. جمهور "هوجان" يشاركون محمد إمام أشهر مصطلحاته

تساءل الفنان محمد إمام جمهور مسلسله الرمضاني "هوجان" عن أشهر مصطلحاته المفضلة لديهم في المسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وأتت إجابات الجمهور بـ أكثر المصطلحات الكوميدية التي أطلقها إمام في مسلسله ومن أهم ما نشر: Advertisements يذكر أن "هوجان" قصته تدور حول شاب يتميز بقدرات جسمانية قوية يتورط في جريمة قتل فيفر هارباً من بلده بحثا عن الحياة في مدينة أخرى، المسلسل من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، أسماء أبو اليزيد، من تأليف:محمد صلاح العرب، إخراج:شيرين عادل.

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