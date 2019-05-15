كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ربيع يواصل تحقيق أحلامه يومياً في الكوميديا الاجتماعية "فكرة بمليون جنيه" على "MBC مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الكوميديا والضحك يجتمعان مع الأجواء الغنائية والفنية ضمن حبكة درامية فيها المغامرة والتشويق في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من تأليف أمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود وإخراج وائل إحسان، وبطولة علي ربيع، والذي يتواصل عرضه على "MBC مصر" في رمضان.

تدور أحداث العمل حول "علاء الدين مصباح" الشاب الذي يطمح إلى دخول كلية الهندسة لتحقيق مشاريعه العلمية، وعندما يُخفق في ذلك، يُقرر تحقيق أحلامه عبر اتباع طريق آخر.

المزيد من المفاجآت في الحلقات المُقبلة

وفي أجواء النجاح الذي بدأ يلمسه ويتفاعل الجمهور اليومي مع العمل الجديد، يؤكد النجم الشاب علي ربيع أن "علاء الدين الشاب البسيط الخارج من وسط البلد، لديه حلما يتمنى تحقيقه، ونتعرف خلال الأحداث كيف يسعى إلى تحقيقه، بإرادته وإصراره ومساعدة الناس الطيبين، وفي ظل حروب يواجهها من الحاقدين والحاسدين والمنافسين". ويثني على "التعامل الناجح والمستمر مع شبكة "MBC مصر"، وقال إنا أحب هذه القناة وهي وجه الخير عليّ"، معرباً عن سعادته بالعمل مع فريق الممثلين لاسيما النجمة صابرين التي انضمت إلينا في هذا العمل في دور مختلف، وأعد الجمهور بـالمزيد من المفجآت في الحلقات المُقبلة، وأنهم سيضحكون من قلبهم حلقة بعد أخرى".

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عمل خفيف الظل يليق بالجمهور

تولى كتابة العمل أمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود، ويؤكد أمين جمال "أننا حاولنا تقديم عمل خفيف الظل وطريف يليق بالجمهور للسنة الثانية على التوالي مع النجم علي ربيع، وآملين أن نحقق نجاحاً يفوق ما حققناه في رمضان الماضي". ويلفت إلى أن "مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، يحكي عن هذا الشاب وهو نموذج لكل شاب مصري بسيط، لم يسعفه الحظ والظروف بأن يحصل على العمل الذي يرغب به، كما أن لديه أفكاراً لمشاريع واختراعات تفيد المجتمع، فيقوم بتنفيذ مشروعه الخاص الذي ينوي من خلاله تغيير شكل الوطن العربي، ويبدأ بالبحث عن السيولة المادية لتنفيذ هذا المشروع". ويضيف أنه "في خضم ذلك، يواجه الحروب المختلفة من المنافسين ويجد صعوبات تعرقل طريقه، خصوصاً أنه ينتمي إلى أسرة بسيطة ومتواضعة، وكيف سيواجه كل هذه العراقيل والمشاكل".

الجدير بالذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" هو من كتابة مشتركة لأمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من على ربيع، صلاح عبد الله، صابرين، كريم عفيفي، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، أحمد سلطان، ولاء الشريف وسواهم...

يُعرض مسلسل "فكرة بمليون جنية" مع علي ربيع، على "MBC مصر" يومياً في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويُعاد الساعة 4:00 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.