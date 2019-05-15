كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقات الجديدة من "حدوتة مرة" و"الزوجة 18" و"أنا شيري دوت كوم" و"زودياك" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر "الخليج 365 الفني" تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات "حدوتة مرة" و"الزوجة 18" و"أنا شيري دوت كوم" و"زودياك"، وهم من إنتاج Viu Original.

"حدوتة مُرّة"، مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض. وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة 10: لا نعتقد ان هناك فرقًا كبيراً بين مُرة ومروة سلطان وبناء الملجأ أكبر دليل على هذا.

"الزوجة 18"، مسلسل كوميدي من بطولة حسن الرداد، يحكي عن المغامرات الرومانسية التي يعيشها زير نساء مشهور والتدابير غير المألوفة التي يعتمدها لإيقاع الفتيات في شِراك غرامه، ولكن تتبدّل الأحوال عندما تكتشف آخر ضحاياه حقيقته فتقرّر تلقينه درساً لا ينسى يجعله يستوعب قيمة الحب الحقيقي.

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة 10: خبر حمل زوجتك أمرٌ مفرح ولكن سماعك عن حمل طليقتك أمرٌ آخر.

الحلقة 11: هل ينجح طارق النويري في خططه مع هايدي؟

الحلقة 12: هل تعتقد ان نرجس قادرة على نفي التهمة عنها؟ ولكن كيف؟ هل سيصدقها حمزة؟

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"زودياك"، هذا المسلسل هو الإنتاج الدرامي الأول لأحد أعمال الكاتب المصري الشهير الراحل د. أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربي. ويتتبع المسلسل المؤلف من 15 حلقة تفاصيل حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة من حولهم بطريقة مرتبطة بالبرج الفلكي للضحية. يخوضوا مغامرة من اجل انقاذ حياتهم انفسهم وتقودهم مغامرتهم الي أصل اللعنة: مصر الفرعونية! المسلسل من بطولة أسماء أبواليزيد وخالد أنور ومي الغيطي.

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة 10: شريف يصله ظرف من طرف صحفية كانت تعمل مع أكرم فيه معلومات مهمة. يتفقد شريف محتويات الظرف التي تحكي قصة التقاء انجي وعدنان وهنري ومجدي ببعضهم البعض، بينما تواجه يُمنى خطر الموت على يد مجدي في فيلا انجي

الحلقة 11: سلمى منهارة بعد تيقنها بأن الدور عليها لتكون ضحية مانيسو القادمة لأنها من مواليد برج السرطان بينما يحاول اصدقائها تهدئتها. على الناحية الأخرى تقرر أنجي ان تدفن رضوى في المكان الذي ارادته اكراماً لذكرى صديقتها.

الحلقة 12: بعد موت سلمى، تجد ليلى، ومريم، وشريف، وسامي، ويُمنى أنفسهم مطاردين بسبب ازدياد الشكوك حولهم بين زملائهم في الجامعة ومواقع التواصل الاجتماعي والشرطة. فيلجئون لـ إيمان، زميلة يُمنى في المشغل، التي تقترح

"أنا شيري دوت كوم"، هذا المسلسل المؤلف من 15 حلقة هو من بطولة سارة الشامي ومحمد مهران، ويروي قصة شيري التي ورثت عن والدتها مصممة الأزياء الشهيرة الراحلة كنزاً تمثل بمستودع ملابس سينمائية، مليء بفساتين ارتدتها نجمات سينما لامعات على مدار عقود. وتقرر شيري بمساعدة اصدقائها بيع هذه الفساتين من خلال موقعها على الإنترنت: anasherry.com، لتمضي بذلك في طريق مليئة بالعقبات والتحديات. وتعرض Viu هذا المسلسل مجاناً خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان.

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة 10: يجبر محمود القاضي ابنته شيري على إغلاق الموقع، إلا أنها تتفاجأ لاحقًا بأنه أعاد الموقع إلى العمل لينتفع هو من ربحه.

الحلقة 11: مخزن الفساتين فارغ تمامًا وقد تمت سرقته! فتختفي شيري وتترك البيت ويذهب رمزي بحثًا عنها وسط الكثير من المفارقات التي لا تخلو من الطرافة.

الحلقة 12: تقرر شيري صنع فساتين مزيفة حتى لا تفقد عملاء الموقع وسط استنكار الجميع لهذه الخطوة.