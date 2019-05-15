كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الواد سيد الشحات الحلقة 9 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" تحول الفنانين أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن لعفاريت من أجل إنقاذ شقيقتهما دعاء، خاصة أن أحد الدجالين قال إن هناك عفريتا يعشق شقيقتهما واسمه "خالد"، ولابد من الذهاب لعالم الجن من أجل التفاوض معه، وبالفعل ينجحان في الدخول لعالم الجن.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة.