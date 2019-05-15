فجر السعيد تكشف عن لقاء قريب مع حسني مبارك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 03:56 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من إجراء مقابلة مع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ91.

ونشرت الإعلامية الكويتية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها : ”قريبًا فجر السعيد تقابل الرئيس حسني مبارك”.

وقالت السعيد في ردودها على المعلقين: ”للعلم محد خلاني اقابله انا درعمت عليه وقلتله بقابلك ووافق

ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارًا صحفيًا مصورًا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم.