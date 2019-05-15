نشوى مصطفى تعاني تجاهل المنتجين: «منتهى الإحباط ان الفنان يبقى قاعد متعطل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، عن غضبها الشديد بسبب قلة عرض أعمال فينة عليها.

نشوى مصطفى، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «منتهى الإحباط أن الفنان يبقى قاعد متعطل عن ممارسة فنه، مش مؤمنة بحكاية الشللية لان طول عمري ماليش شلة كل الناس أصحابي، ومش مؤمنة أن الموهبة بتفرض نفسها لأن اللي شايفينه معظمة بينفي النظرية دي وحكاية الموهبة بتفرض نفسها دي وهم إلا فيما ندر».

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وأضافت: «مجبرين بفعل فاعل نقبل بعض عديمي الموهبة يتصدروا المشهد ويبقوا واجهة مصر الفنية مؤمنة بموهبتي جداً بدليل أنى لما عملت مسرح علشان اختبر نفسي في أصعب أنواع الأداء “مونودراما” الحمد لله أتأكدت من رد فعل السادة الجمهور على مختلف مستوياتهم أنهم مصدقيني لدرجة التوحد، مؤمنة بأن الناس بتحبني كممثلة باختلاف مستوياتهم برضوا، وأوصلوا بخيالكم لأقصى المستويات اللي لظروف ما أقدرش أقول أساميهم».

وتابعت: «مؤمنة بقدرتي على التوزيع لأني بشارك بشكل مباشر في مسلسلات عربية إنتاج أكبر محطات في الخليج يبقى فين المشكلة؟؟ اللي عايزة أفهمه هو كده خلاص يعنى اعتزلوني».

واستطردت: «مش معنى كده برضوا أني علشان أمارس فني أني حاقبل بأي دور في أي مسلسل من مسلسلات المقاولات ده قرار نهائي أخدته من ساعة ما الأقساط خلصت، مش حاشتغل غير في اللي اقتنع بيه فنياً ومش حاقبل أدوار من غير إيدين ورجلين لمجرد التواجد أظن الحالة دي تمس فنانين كتير غيري مجبرين يقعدوا على كراسي المتفرجين الكلام اللي فات ده فضفضة — سامحونى — ويمكن بعد شوية اندم اني عملت كده وامسح كلامي لو حسيت إن كلامي حايهين كبريائي كفنانة».