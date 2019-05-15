نقيب الممثلين ينفي أنباء وفاة الفنان يوسف شعبان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان المصري يوسف شعبان، بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ورد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان يوسف شعبان، مؤكدًا أنها عارية تمامًا عن الصحة، ومجرد شائعة، وأن الفنان يوسف شعبان بصحة جيدة، كما وصف الشائعة بالسخيفة والمفبركة.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني منها يوسف شعبان من شائعة الوفاة فسبق وطالته أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يستعد يوسف شعبان، في الوقت الحالي لتصوير مسلسل “بالحب هنعدي” والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2020، ويشاركه في بطولته الفنانة سميرة أحمد.

وليست هذه شائعة الوفاة الوحيدة التي تطال الفنانين في الأيام الأخيرة، فقد عاني الفنان حسن يوسف من نفس الشائعة في الأيام الأخيرة.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان، من مواليد 16 يوليو 1931، وتولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من عام 1997 إلى 2003، وفي في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال.