انت الان تتابع تفاصيل خبر 110.7 ملايين دولار ثمن لوحة في مزاد علني بنيويورك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 03:51 مساءً - بيعت إحدى لوحات الرسام الفرنسي كلود مونيه بمبلغ 110.7 ملايين دولار، في مزاد علني أُقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم الأربعاء، فقد بيعت اللوحة الزيتية، التي هي إحدى لوحات سلسلة "كومة القش"، بمزاد علني، أمس الثلاثاء، في دار "سوذبي" للمزادات بنيويورك.

وتم البيع بسعر قياسي بلغ 110.7 ملايين دولار، ولم يُفصح عن اسم مشتري اللوحة.

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ووفق المصدر نفسه، فإن مونيه أنهى رسم اللوحة عام 1890، وهي لوحة من الفن الانطباعي، حصلت على أعلى مبلغ دُفِع في مزاد علني.

وتُعرض 25 لوحة من أعمال الرسام الفرنسي مونيه في أكبر المتاحف العالمية من لوس أنجليس إلى باريس ونيويورك.

وكلود مونيه رسام فرنسي (1840 – 1926)، اشتهر برسوماته الانطباعية، التي أُخذ اسمها عن لوحته الشهيرة "انطباع شروق الشمس"، ليصبح بعدها واحداً من أهم فناني عصره.

وعقب وفاته، بات منزله وحديقته ولوحاته الانطباعية أحد أهم المزارات التي يقصدها السياح في جيفرني الفرنسية.