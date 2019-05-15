رسالة شديدة اللهجة من أحمد صلاح حسني لنجوم برامج المقالب

متابعة بتجـــــــــرد: وجه الفنان ولاعب كرة القدم المعتزل أحمد صلاح حسني، رسالة شديدة اللهجة لزملائه بالوسط الفني، الذين ظهروا خلال الفترة الماضية في الكثير من برامج المقالب، والتي يكشفها الكثيرون منهم في اللقاءات والأحاديث الصحفية، ويؤكدون أنهم كانوا على علم بالمقلب قبل تنفيذه.

وشارك أحمد صلاح حسني جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة قال فيها: “أنا ضد الذهاب لبرامج كوميدية مهروشة، لو مش مهروشة واضحك عليا بجد ماشي.. احترام المشاهد قبل الفلوس”، وتفاعل معه الكثيرون الذين أشادوا بتغريدته.

الجدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسلين، هما “لأخر نفس” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان فتحي عبد الوهاب، ومسلسل “حكايتي” مع الفنانة ياسمين صبري.

ونجح “حسني”، خلال الفترة الماضية، أن يثبت أقدامه في الساحة الفنية بشكل كبير للغاية، كما أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد “الممر” الذي يشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان أحمد عز.