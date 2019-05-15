نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 8 دقائق مضت التعليقات على للمرة الثانية.. “ويل سميث” يثير استياء جمهور “علاء الدين” مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت “ديزني” هذا الأسبوع مقطع فيديو من الفيلم المنتظر “علاء الدين” والمتوقع عرضه يوم 24 مايو الجاري، وفيه يظهر النجم العالمي “ويل سميث” بدور الجني، ويغني الأغنية الشهيرة “الأمير علاء”، لكن العديد من محبي القصة الفلكلورية شعروا باستياء وخيبة أمل.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، ففي حين أن الموسيقى تبعث على الحماس، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر، حيث أعربوا عن أن النسخة الجديدة من الأغنية الشعبية تبدو “فاترة” و”ينقصها الطاقة”، كما يشكك البعض في أن أداء “ويل سميث” لن يرقى حتى إلى “روبن ويليامز” الذي أدى صوت الجني فقط في الفيلم الأصلي.

وبدلاً من أن يشعل مقطع الفيديو الذي نشرته ديزني في إطار الدعاية للفيلم المنتظر، الحماس والفضول لدى المتابعين، أثار استياءهم في دقيقة واحدة هي مدة المقطع ووصفوه بأنه “ممل”، و”مخيب للآمال” وحتى “مروع”، وقال أحد المستخدمين: “الإبهار البصري جيد، والموسيقى تبدو كالأصلية، لكن الطريقة أكثر مللا وتفتقر إلى الطاقة”، وكتب آخر: “أطلقتم النار على شخصيتي المفضلة”.

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حتى المعجبين بـ”ويل سميث” لم يقتنعوا بأدائه في الفيلم، فكتبت واحدة من رواد مواقع التواصل: “أحب ويل سميث لكن هذا الذي أراه لم يقنعني”، وغرد آخر: “إنه ليس خطأه فلا أحد يمكنه أن يرقى إلى أداء روبن ويليامز”.

استياء محبي “علاء الدين” من “ويل سميث” لم يكن الأول، فقد سبق ذلك سخرية منذ أن صدرت المواد الترويجية للفيلم أول مرة، حيث ظهر بلون جلده العادي وليس الأزرق كما هي طبيعة الجني.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” اعترف “ويل سميث” بأن تجسيد أدوار تعتبر أيقونة هو “شيء مرعب”.