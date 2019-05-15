صورة عمرها 22 عامًا.. هكذا ظهر نجوم “المصير” في مهرجان “كان”

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك الفنان والمؤلف عباس أبو الحسن جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بصورة استعاد من خلالها ذكرياته في مهرجان “كان” الذي انطلقت فعاليات دورته الجديدة مساء أمس الثلاثاء، وظهر فيها برفقة نجوم فيلم “المصير” للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وعلق “أبو الحسن” على الصورة وقال: “الصورة دي لقيتها في أوراقي.. أنا وروچينا وهاني سلامة والراحل عبد الله محمود، في مهرجان كان، العيد الخمسيني ويوسف شاهين كان مشارك بفيلم المصير، وأخد الكاست كله معاه سنة 97.. كنت لسه مطلعتش على الشاشة ولا في خيالي أني في يوم هامثل ولا في دماغي.. قبل مافيا بـ5 سنين وقبل فيلم حسن وعزيزة بسنتين”.

وأضاف: “طب أنا بعمل إيه في الصورة دي؟ أنا كنت قاعد مع صديق العمر المخرج كريم جمال الدين، وكانت عيلته مستضيفة يوسف شاهين والكائن في بيتهم وعلي مراكبهم في كان طول المهرجان”.

وتابع: “يوسف شاهين فاز بجائزة اليوبيل الخمسيني لـ كان عن مجمل أعماله، وفاكر إن عنينا كلنا فاضت بالدموع في حفل الختام، لما طلع يوسف شاهين يستلم الجائزة، ووقف كل نجوم العالم وصناع السينما يحيونه تصفيقا وقوفًا يمكن لمدة 3 دقايق”.

الجدير بالذكر أن افتتاح الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، انطلقت مساء الثلاثاء بمشاركة 21 فيلمًا، في المسابقة الرسمية التي تستمر حتى يوم 25 مايو الجاري، وعُرض في الافتتاح فيلم “موتى لا يموتون” للمخرج الأمريكي جيم جارموش.