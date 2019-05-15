بعد حملات السّخرية.. هذا ما قام به معتصم النّهار

بخطوة جريئة منه، أقدم الممثل السّوري معتصم النهار على تغيير صورة “البروفايل” على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، حيث استبدلها بصورة له تعود لبداية مسيرته الفنّية حيث كان شكله الخارجي يختلف عما هو عليه اليوم.

خطوة معتصم، التي وصفها البعض بالجريئة، جاءت بعد الحملة الهجومية التي تعرّض لها وابطال مسلسل “خمسة ونص” كل من الممثل السّوري قصي خولي والنّجمة اللبنانية ندين ن. نجيم، اذ أقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور قديمة لهم، فاجتاحت المواقع العبارات المسيئة والمستهزئة، حيث قارنوا بين شكل الممثلين في السابق وشكلهم الحالي الذي يطلّون به على المشاهدين في المسلسل.

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الى جانب جرأته، هنّأ المتابعون معتصم على هذه الخطوة، اذ اعتبروها رسالة قوية وصائبة، قادرة على اسكات كل من حاول الاستهزاء والافتراء، مؤكدا انه لا يخجل من ماضيه، فهو لولا مرّ في تلك المرحلة لما وصل الى ما هو عليه اليوم.

يُذكر أن معتصم يشارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص” الى جانب قصي خولي وندين ن. نجيم، حيث يلاقي العمل نجاحا كبيرا وينافس بقوة باقي الاعمال الرمضانية.