توري بيرتش لريزورت 2020.. خياطة راقية بألوان مفعمة بالحيوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستلهم المصممة توري بيرتش تصاميمها من بلدها الأم، لذلك انطلقت مجموعة ريزورت 2020 من الفن الشعبي الأمريكي.

وقد ترجمت مصدر إلهامها لتشكيلة تدمج العناصر الأنثوية التعبيرية مع ظلال ترابية قوية، بدءًا من لوحة ألوان جمعت العاجي الأسود والعاجي الأساسي والوردي والأحمر والأخضر العميق والأزرق البحري.

أما قطع الخياطة الراقية فطغى عليها طابع السبعينيات في المعاطف والسترات المبطنة، وبرزت أيضًا التنانير بقصة الـ A.

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وقالت بيرتش: إن الفن الشعبي بدا واضحًا من خلال الزخارف النباتية والحياكة، وبالتحديد التطريز وخياطة اللحف.

وبرز معطف أنيق بألوان متدرجة شملت البيج والأخضر والذهبي والوردي الساخن، وتحمل النقوش الجريئة جميع قطع المجموعة، مثل الأزهار الكبيرة الحجم المفعمة بالحيوية التي زينت معطفًا منسقًا مع فستان بلون زهري داكن.

كما أضافت لمسات رائعة مثل ربطة البو الخيالية والأكمام المطرزة المزدوجة على مجموعة من الفساتين الخاصة بالمجموعة، والتي جعلتها ساحرة بشكل غير طبيعي.