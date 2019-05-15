شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تغازل أنعام سالوسة من كواليس" طلقة حظ" : العسل و السكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدى، متابعيها بصورة تجمعها بالفنانة أنعام سالوسة من كواليس تصوير مسلسل " طلقة حظ"، وكتبت هبة، على الصورة قائلة: " العسل و السكرأستاذة أنعام سالوسة، أسماء و الحاجة شفكات الدويتو من كواليس تصوير مسلسل " طلقة حظ "
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.
هبة مجدى
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدى تغازل أنعام سالوسة من كواليس" طلقة حظ" : العسل و السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.