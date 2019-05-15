شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تغازل أنعام سالوسة من كواليس" طلقة حظ" : العسل و السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدى، متابعيها بصورة تجمعها بالفنانة أنعام سالوسة من كواليس تصوير مسلسل " طلقة حظ"، وكتبت هبة، على الصورة قائلة: " العسل و السكرأستاذة أنعام سالوسة، أسماء و الحاجة شفكات الدويتو من كواليس تصوير مسلسل " طلقة حظ "

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.

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