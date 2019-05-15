شاروخان يفاجئ إحدى معجباته بحضور حفل زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد النجم شاروخان بجانب شهرته الواسعة وثرائه، أحد أكثر الممثلين تواضعًا في بوليوود، فهو لا يسمح أبدًا بوضع حاجز بينه وبين جمهوره وأصدقائه ومعجبيه.

غالبًا ما حضر الممثل حفلات الزفاف ومناسبات أخرى كلما حصل على بعض الوقت والراحة من جدول أعماله الضخم المزدحم. ومؤخرا، شارك ملك الرومانسية في بوليوود إحدى حفلات الزفاف للثنائي ساريتا غوبتا وسانديب.

ظهرت صور الاحتفال على شبكة الإنترنت، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، كان أنيقًا كعادته في بدلة سوداء، حيث كان الممثل يبتسم تمامًا وهو يقف أمام الكاميرا مع العروسين.

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في هذه الأثناء، على جبهة العمل، شوهد الممثل آخر مرة في فيلم “زيرو” للمخرج أناند راي وبطولة أنوشكا شارما وكاترينا كايف.

لم يوقع الممثل أي فيلم جديد حتى الآن، ومع ذلك، فإن شائعات عن قيامه بدور أميتاب باتشان في فيلم ” Satte Pe Satta ” الجديد قد بدأت تنتشر في العديد من تقارير المواقع الفنية.

وقد أفادت التقارير أن الفيلم الجديد ستقوم باخراجه صديقة شاروخان المخرجة والمصممة فرح خان وروهيت شيتي في حين، ستذهب البطولة النسائية إلى النجمة كاترينا كايف.