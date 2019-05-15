فيديو.. الطفل «مو طه».. النسخة الإيرانية من محمد صلاح بمهارات فائقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أيقونة عالمية ومعشوق للأطفال حول العالم، وظهر عدد كبير منهم يقلده في تسريحة شعره ولحيته واكتساب مهاراته الفردية.

الطفل الإيراني “محمد طه”، عاشق النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجه رسالة تحدٍ لأقرانه من خلال مهاراته الكروية.

Advertisements

الطفل الشهير بـ “مو طه”، البالغ من العمر 7 سنوات، كان قد نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام” مقطع فيديو مرتديا قميص “مو صلاح رقم 11” يستعرض فيه مهاراته الكروية.

الطفل الإيراني علق على الفيديو قائلا: “تحدي من محمد صلاح الإيراني، في مداعبة الكرة، كل من يقل عمره عن 9 سنوات، ويمتلك المهارات يستطيع المشاركة”.. كما نشر فيديو آخر للتحدي بدقة التسديدات، حيث يسدد كرة بإتقان دخلت نافذة سيارة متحركة.

محمد طه، سبق له أن قلد مهارات محمد صلاح، التي قام بها مؤخرا خلال جلسة تصوير لدعاية إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.