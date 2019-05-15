ياسمين صبرى تعمل خادمة لدى وفاء عامر في «حكايتي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجرت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “حكايتى” للنجمة المصرية ياسمين صبرى، العديد من المفاجآت، حيث بدأت الحلقة بقيام أهل المنطقة بطرد “داليدا”، ياسمين صبرى، بسبب إعجاب معظم شباب المنطقة لها وغيرة النساء منها.

وتدخلت خلال الحلقة وفاء عامرالتى تقوم بدور فريدة عسل، وهي صاحبة أتيلية ومصممة أزياء والتى وفرت لـ “داليدا” إقامة لديها في الأتيلية مقابل أن تقوم بالعمل كخادمة، إضافة الي قيامها بمساعدتها في مجال الخياطة، وفى نهاية الحلقة، يطرد “سليمان”، أحمد بدير شقيقه سليم، جمال عبد الناصر من المصنع ويمنعه من دخوله مرة أخرى.

ويشارك في بطولة مسلسل “حكايتى”، ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرج، ويعرض العمل على قنوات CBC، DMC، ONE.