لما أطلق الأمير هاري اسم آرتشي على مولوده الأول؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، مولودهما الأول خلال الأيام القليلة الماضية، وأطلقا عليه اسم آرتشي.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن الأمير هاري اختار اسم آرتشي لابنه تيمناً بصديقه وهو الرائد توم آرتشر بيرتون، المعروف بين أصدقائه باسم “آرتشي”، والذي سمح له بتحقيق حلمه طوال حياته في خدمة بلده في أفغانستان عام 2008.

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الصحيفة أضافت أن الرائد آرتشي، تمكن وقتها من إقناع كبار الضباط بالسماح للأمير هاري بأن يصبح أول فرد من العائلة الملكية – بعد الأمير أندرو- الذي يشارك في منطقة حرب، كما أبقاه بعيدا عن أعين وسائل الإعلام للحفاظ على سلامته، كما يرجع له الفضل في إنقاذ مسيرته المهنية، بعدما كاد الأمير أن يستقيل من الجيش لغضبه الشديد من عدم إرساله إلى العراق للمشاركة مع قوات بلده.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الرائد و​الأمير هاري​ صديقين عزيزين، حتى أن الرائد آرتشي كان حاضرا في حفل زفاف الأمير و​ميجان ماركل،​ وزفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.