في واقعة طريفة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ترفض 5 دولارات رشوة من طفلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، لموقف طريف، حبث تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة من رئيسة الوزراء ترفض فيها طلبا منها تضمن “رشوة”.

ووفقال لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “نيوزيلندا هيرالد”، الأوسع انتشارا في البلاد، أن الطالبة التي عرفت فقط باسم “فيكتوريا” تبدي اهتماما شخصيا بالغا بـ”التنين”، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث عن المخلوق الأسطوري.

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شقيق الطفلة كتب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: إن فيكتوريا شقيقته أرادت من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين في حال وجدتها.

الطفلة وجهت طلبها هذا إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بـ 5 دولارات نيوزيلندية.. وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا، قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة.

جاسيندا - أصغر رئيسة وزراء في العالم والبالغة من العمر 37 عاما أضافت: كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين.. وقالت: إنها ستعيد “الرشوة المالية” إلى الطفلة.