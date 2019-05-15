فن ومشاهير

كريم فهمي ينتظر مولود ثالث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري كريم فهمي عن حمل زوجته دانية في مولودتهما الثالثة، وذلك بعد ابنتيهما “كاميليا وناعومي”.

كريم وجه لزوجته رسالة، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “رسايل”، مع جيهان عبدالله على “نجوم FM”، حيث قال: “ربنا يخليكي لينا وبجد هي زوجة مثالية وأم مثالية جدا”.

الفنان المصري أضاف: “ربنا رزقني بيها هي وبناتي كاميليا وناعومي، وإن شاء الله في بنت ثالثة في الطريق”، ليعلن بذلك عن انتظاره لمولودة ثالثة.

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والفنان كريم فهمي متزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب ابنتين كاميليا وناعومي، وهو دائما ما يعبر عن حبه لزوجته من خلال نشره لصورهما باستمرار وتغزله فيها.

كريم فهمي فنان مصري من مواليد عام 1982، تخرج من كلية طب الأسنان، وقام بتأليف عدد من الأعمال ومنها: «سك على أخواتك، هاتولي راجل، زنقة ستات»، وقدم عدد من الأعمال ومنها: «اختيار اجباري، حالة عشق، حكايات بنات»، وفي السينما: «سكر مر، علي بابا، حسن وبقلظ».

وشارك كريم في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، نجلاء بدر.

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