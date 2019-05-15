الإعلامية ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد بعيد ميلادها في حفل بسيط جمع عدد من أصدقائها المقربين وأفراد من عائلتها.

ريا التي اكملت عامها الـ42، شاركت محبيها أجواء الحفل بصورة عفوية، ظهرت فيها تضحك بقوة خلال تقطيعها قالب كيك حمل تهنئة للمذيعة المتألقة، وكتبت ريا معلقة عليها: «تعلمين أنك الفتاة الأكثر حظاً في العالم، عندما تتلقين ملايين من رسائل التهنئة في عيد ميلادك، شكراً للجميع من أعماق قلبي».

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يُذكر أن ريا مقدمة برنامج «Scoop With Raya» المعني بمتابعة أخبار هوليود منذ سنوات عبر شاشة mbc، قد وقعت ضحية للفنان المصري رامز جلال في برنامج المقالب الرمضاني «رامز في الشلال».

ريا تم الإيقاع بها بعد إيهامها بالمشاركة في تصوير حلقات أحد البرامج والذي يتمضن عدد من المسابقات، وقد تأثرت الفنانة كثيراً لدرجة البكاء في إحدى فقرات الحلقة، وهي فقرة الـ«إكس لاين»، وهو حبل معلق بين جبلين، والذي يقدم للمرة الأولى في البرنامج منذ عرضه، وبعد وصول ريا أبي راشد، لمنتصفه تعطل الجهاز معها وكانت في منتصف النهر، وظلت تصرخ من الخوف حتى تم استدعاء أحد الأشخاص لمساعدتها.

وفي نهاية الحلقة، اصيبت الإعلامية اللبنانية بحالة رعب شديدة عند مواجهة الغوريلا التي تنكر في شخصيته الفنان رامز جلال، حتى أنها منحته جائزة أوسكار في أقوى تجسيد وأحسن أداء للغوريلا.