بعدما وصفه بالمذيع «الطري».. شريف مدكور يرد على تامر أمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الإعلامي المصري تامر أمين عن زميله الإعلامي شريف مدكور، مؤكدا أن شخصيته في الحقيقة تختلف عن الشخصية التي يظهر بها في برامجه.

تامر قال خلال لقائه ببرنامج “حروف الجر” مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر إذاعة نجوم أف أم، إن شريف يتعامل بذكاء فى تقديم برامجه، وأنه يستخدم أسلوبًا يتماشى مع القوالب البرامجية التى يقدمها، ويتناسب مع المادة التى يعرضها من موضوعات تخص المرأة والمطبخ.

وأضاف: “شريف مدكور أبرز مثال يجسد مدى اختلاف شخصية المذيع عن شخصيته بالحقيقة، فهو على الشاشة شخصية شديدة الخصوصية، ويوقن تماماً أن ما يقدمه من موضوعات تهم المرأة لا تحتاج إلى مذيع خشن، بل تحتاج إلى مذيع ناعم ويمتلك مساحة كبيرة من “الرقة”، وأن يكون على درجة كبيرة من العذوبة التى تميل فى بعض الأحيان إلى الجنس اللطيف، حتى يشعروا بأنه منهم”.

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وتابع: “بعض الناس يتهمونه بأنه “طري” زيادة عن اللزوم على الشاشة، وشريف يتعامل بهذه الطريقة عن عمد، وهذا ذكاء منه، لدرجة أنه يقوم ببعض الأفعال التى لا أجرؤ أن أفعلها فى غرفة نومى، مثل وضع كريم لإزالة الشعر، لكن شريف فى الحقيقة شخصية مختلفة لا علاقة لها بالتى يظهر بها على الشاشة، ولكنه يتعمد تقمص تلك الشخصية الناعمة ليدخل قلوب مشاهديه، وهذا قمة صناعة الإعلام”.

ومن جانبه أبدى شريف مدكور استيائه الشديد من كلام تامر أمين عنه، وقام بتكذيبه فيما يتعلق بأن شخصيته الحقيقية تختلف عن شخصيته في البرامج.

مدكور كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “كلامك سم يا أستاذ تامر و شخصيتي علي الشاشه نفس شخصيتي في الحقيقه وانت عمرك أصلا ما شفتني ولا كان في بيني و بينك أي تعامل تامر أمين دكر الشاشه”.