تعليق طريف من رضوى الشربيني على الشبه الكبير الذي يجمعها بابنتيها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بصورة حديثة جمعتها بابنتيها “تمارا وتيا”.
الصورة كشفت عن الشبه الكبير الذي يجمع الإعلامية المصرية بابنتيها، وأرفقت رضوى الصورة بتعليق طريف، حيث قالت: “أنا وأنا و برضو أنا”.
وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.
الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، وبعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.
وتحدثت رضوى عن الهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب برنامجها، مؤكدة أن أكثر شيء أزعجها في هذا الهجوم هو التجريح في طليقها ووالد ابنتيها، حيث أشيع أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويهينها، لافته إلى أن هذا الأمر غير صحيح لأنها كانت متزوجة رجل محترم وستظل تحترمه طوال حياتها.
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