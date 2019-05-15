انت الان تتابع تفاصيل خبر من قلب العاصمة عمّان.. ويل سميث يوجه رسالة للأردنيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 02:55 مساءً - وجه الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث رسالة إلى الأردنيين بمناسبة زيارة الأردن، حيث صور هناك مقاطع من فيلمه "علاء الدين".

ونشر سميث البالغ من العمر 50 عاماً، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو قصيراً على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" بصحبة عدد من أفراد طاقم الفيلم، التقط في منطقة أثرية وسط العاصمة عمّان.

واحتوى المقطع الذي يبدو أنه صور بكاميرا طائرة درون، على كلمة واحدة هي: "السلام عليكم"، وكان الفيديو مرفقاً بالموسيقى.

وكتب الممثل الأمريكي بجانب الفيديو: "رمضان مبارك عليكم جميعاً، شكراً للعائلة المالكة وللشعب الأردني على السماح لأسرة علاء الدين (الفيلم) بالتصوير في بلدكم الكريم".

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وكان العرض الأول يوم الاثنين الماضي، للفيلم الذي صورت مشاهد منه في العام 2017 بوادي رم ووادي الديسي في الصحراء جنوب الأردن، لتكون أول دولة عربية تشهد عرض هذا الفيلم.

وقال ويل سميث، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان، الاثنين: "بالنسبة إليّ، كان الأمر مذهلاً للغاية"، في إشارة إلى تصوير الفيلم في جنوبي الأردن.

والفيلم من إخراج غاي ريتشي، ويشارك في البطولة إلى جانب سميث، نعومي سكوت ومينا مسعود.