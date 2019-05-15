لغز الحكاية بساحة يترقب فيها مشاهدو “خمسة ونص” وقوع الجريمة لتمشيطها.. نظرات “جاد” تصنع الفرق الأكبر مع معتصم النهار

إيلي أبو نجم – رأي بتجـــــرد: ليس من الضروري أن يتحدّث كثيرًا حتى يتصدّر المشهد الدرامي، معتصم النهار نجم الشاشة الرمضانية الجديد لهذا العام. مسار مختلف في الدراما التلفزيونية، ومفهوم آخر لدور البطولة، أساسه “لغة العيون”، يُغني المُشاهد عن الكثير من الكلام ويضعه في “خمسة ونص” أمام أداء ممثل مخضرم بمهارات استثنائية.

يلعب معتصم النهار دور “جاد” المرافق الخاص لنجل الغانم “غمار” (قصي خولي) وصديقه المقرّب، يده اليُمنى ورفيق خطواته الدّائم، يُعطي درسًا في الوفاء في عالم يملؤه أصدقاء الحرام. يقول “غمار الغانم” أن “جاد” حماه من رصاصة كادت تودي بحياته، فكسب منذ حينها ثقته حتى جعله مرافقًا أقرب له من ظلّه.

تتسارع الأحداث ومعها، يرسم معتصم النهار لـ”جاد” صورة أوضح في ذهن المشاهدين، لكن لغز نظراته يبقى شغلهم الشاغل، وحجر أساس لترقّبهم، كما القنبلة الموقوتة التي ينتظر الجميع تمشيط ساحة الجريمة بعد أن تنفجر فيها.

يبدو واضحًا أن “جاد” الوسيم، الهادئ الذي سرق عقول النساء من مشاهده الأولى في “خمسة ونص” ليس نقطة التحوّل في السياق الدرامي للعمل وحسب، فالمرافق الذي ينتظر الجميع أن يقلب الأحداث في مواجهات مع الشخصيات الأخرى، صنع بجدارة الفرق الأكبر في دراما رمضان لهذا العام.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك فيه إلى جانب معتصم النهار، نادين نسيب نجيم وقصي خولي نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل تغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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لمشاهدة كليب شارة “يا بتفكر يا بتحس” الخاصة بمسلسل “خمسة ونص”: