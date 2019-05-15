بالصور- ميريام اوزرلي بإطلالة فاضحة على سجادة “كان” الحمراء

نشرت النجمة التركية ميريام اوزرلي الشهيرة في العالم العربي، بالسلطانة هويام في مسلسل “حريم السلطان”، بعض الصور لها وذلك على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام من خلال مشاركتها في اليوم الاول لمهرجان كان السينمائي.

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واللافت ان “ميريام” ارتدت على سجادة “كان” الحمراء فستاناً شفافاً وجريئاً، كشف بشكل واضح عن اجزاء من جسدها.

وبعد اربع ساعات فقط على نشر ميريام للصور، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الاطلالة الجريئة حيث تخطت المشاركات ما بين تعليق واعجاب الـ 65 الف.